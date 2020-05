Une quantité de 485,039 qx de produits alimentaires et de 16 624 unités d’autres produits de large consommation impropres à la consommation, a été saisie par les services de la police de Tizi-Ouzou, lors de diverses opérations de contrôle, a indiqué, dimanche, la sûreté de wilaya dans un communiqué.

Lors d’opérations menées conjointement avec les services de la direction du commerce depuis le début du confinement sanitaire contre la propagation du nouveau coronavirus, les services de la police ont saisi 25 qx de pomme de terre, 150 qx de sucre, 189,5 qx de semoule et 10 954 bouteilles de vinaigre. Concernant les produits périmés et impropres à la consommation, il a été procédé à la saisie de 9079 Kg de viandes blanches, 280 Kg de poischiches, 52,12 kg de poissons, et 2109,825 kg de divers produits (produits laitiers, pâtes alimentaires), 3 300 litres de détergents et 1769 unités de boissons gazeuses et jus, selon le même bilan de la sûreté de wilaya. Lors de ces mêmes opérations de contrôle, une quantité de produits non conformes a été également retirée du marché dont 623 kg de viand e blanches, 36 boites de poudre de céréales pour bébés, 567 unités de produits d’hygiène pour bébés, a-t-on ajouté. Par ailleurs les services de la sûreté de wilaya, et dans le cadre de l’application du confinement sanitaire ont procédé, depuis le début de ce mois de Ramadhan à la mise en fourrière de 68 véhicules et de 6 motocycles, au retrait de 74 permis de conduire. Quant aux infractions au respect du confinement commises par les piétons, la police a engagé des procédures réglementaires contre 343 citoyens, selon la même source.