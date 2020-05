Pas moins de 9 projets relevant du secteur des travaux publics sont à l’arrêt dans la wilaya de Mila en raison de la crise sanitaire du Coronavirus que traverse actuellement le pays, a indiqué, dimanche le directeur local de ce secteur, Abdellah Sellai.

Ce même responsable a expliqué à l’APS que l’arrêt de ces chantiers est dû à l’application des mesures relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19, ayant entre autres engendré des difficultés dans le transport et conduit à l’arrêt des approvisionnements des différents chantiers et la réduction des effectifs. Ces projets portent notamment sur l’aménagement du réseau routier de la wilaya et le traitement de glissements de terrain, selon la même source. Concernant les grands chantiers, il a souligné que ces derniers se poursuivent "normalement" en dépit de la situation sanitaire actuelle, citant à cet effet, l’exemple du projet de réalisation du pont d’Oued Manar dans la commune de Tessedan Hadada , sur une distance de plus de 600 mètres, devant être livré selon les termes du contrat de réalisation "avant l a fin du premier semestre 2021". Les projets de maintenance du secteur des travaux publics, notamment ceux qui concernent la réfection des routes, se poursuivent également malgré la pandémie, a-t-il encore précisé. M. Sallai a assuré que tous les axes routiers situés en dehors des périmètres urbains, sont contrôlés de manières régulières par les travailleurs du secteur, mobilisés de manière à contourner tous les problèmes liés au manque de transport Selon la même sources, les travailleurs du secteur effectuent les missions qui leurs sont dévolues tout en appliquant les mesures de prévention contre le Covid-19.