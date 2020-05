La transition énergétique est au cœur de la politique nationale future de l'énergie, a indiqué lundi depuis la wilaya d'Adrar le ministre de l'Energie Mohamed Arkab.

"La transition énergétique est au cœur de la politique énergétique adoptée par l’Algérie et qui s’oriente vers l’exploitation de nouvelles sources d’énergie", a affirmé le ministre lors de l’inauguration d’une centrale solaire (6 mégawatts) dans la commune de Zaouiet Kounta (80 km Sud d’Adrar), au terme de sa visite de travail dans la wilaya. Ce type de projets "traduit la volonté de l’Etat de concrétiser la transition énergétique, en abandonnant notamment le diesel dans la production d’électricité au profit de sources d’énergie propre et respectueuse de l’environnement", a-t-il souligné.

Le projet, réalisé sur une superficie de 12 hectares à la faveur d’un partenariat algéro-chinois pour un coût de 1,3 milliard DA et 12 millions de dollars US (partie en devises), a généré 40 emplois, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Auparavant, le ministre avait inspecté, au chef lieu de wila ya, le projet d’une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel, d’une capacité de 200 mégawatts produits via huit (8) turbines à gaz.

Un projet en phase de réalisation avancé.

M.Arkab a souligné l’intérêt de cet ouvrage énergétique dans la stratégie de diversification et de transition énergétique, à même de hisser la production électrique dans la wilaya de 800 à 1.000 mégawatts et, ainsi, d’améliorer la distribution électrique et la consommation domestique, industrielle et agricole, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Energie a saisi l’opportunité pour valoriser l’apport des compétences algériennes, des entreprises publiques et privées, dans la réalisation des projets, dont celui du gazoduc reliant le groupe Reggane au chef lieu de la wilaya et à la centrale électrique, ce qui, a-t-il noté, "encourage le recours aux entreprises algériennes pour la réalisation des projets du secteur".