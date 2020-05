L'Iran est prêt pour le scénario du pire face aux menaces américaines contre ses expéditions de carburant au Venezuela, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiee.

L'Iran et le Venezuela interagissent dans le cadre d'échanges commerciaux sains et réguliers et leurs relations ne concernent aucun autre pays, a-t-il souligné lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Ses remarques sont intervenues après que la Maison Blanche a annoncé jeudi dernier que les Etats-Unis envisageaient des mesures qu'ils pourraient prendre en réponse aux expéditions de carburant de l'Iran vers le Venezuela en crise. L'Iran prendra les mesures appropriées au niveau international pour protéger la liberté de navigation, a souligné M. Rabiee.

"Nous espérons que les Etats-Unis ne commettront pas une telle erreur", a-t-il dit et d'affirmer : "Cependant, nous prenons en compte toutes les possibilités et nous sommes prêts pour le scénario du pire". Dimanche, des responsables iraniens avaient déjà averti que toute tentative des Etats-Unis de bloquer les livraisons de carburant iranien au Venezuela déclencherait une réponse "immédiate" de la République islamique. Fin.