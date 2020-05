La Chine attache une grande importance aux appels lancés par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et son envoyé spécial Geir Pedersen en faveur d'un cessez-le-feu en Syrie, a déclaré M. Yao, ajoutant que son pays appelait en conséquence toutes les parties concernées à renforcer leur confiance mutuelle, à désamorcer la situation et à lutter conjointement contre la pandémie de COVID-19.

Il existe en ce moment une occasion unique de promouvoir un dialogue inclusif et de créer des conditions propices à une solution politique, a-t-il souligné au cours d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les parties en Syrie doivent continuer à échanger de manière constructive et à maintenir le dialogue dans le cadre du Comité constitutionnel, a-t-il affirmé. L'avenir de la Syrie doit être décidé par les Syriens seuls, sans aucun e ingérence étrangère, et il est fondamental de respecter et de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, a-t-il ajouté.