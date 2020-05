Au moins 20 civils ont été tués et 14 autres blessés dimanche dans une attaque menée par des terroristes de Boko Haram contre un village du nord-est du Nigeria, ont rapporté lundi des médias, citant des sources locales.

Les terroristes, arrivés à bord de plusieurs pick-ups, ont tiré au lance-roquette sur le village de Gajiganna, dans l'Etat du Borno en proie à une insurrection terroriste qui dure depuis plus de 10 ans, alors que les habitants s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan, ont précisé ces sources. "Boko Haram a frappé Gajiganna hier avec des RPG (lance-roquettes, ndlr) et tué 20 personnes", a déclaré Babakura Kolo, responsable d'une milice locale engagée aux côtés de l'armée contre les terroristes. "Quatorze personnes ont été grièvement blessées et plusieurs bâtiments ont été détruits lors de l'attaque", a-t-il expliqué. Un habitant de Gajiganna, Adam Bura, a déclaré avoir assisté à l'enterrement des 20 civils tués dans l'attaque, ajoutant que les blessés avaient été évacués lundi à l'hôpital public de Maiduguri, la capitale régionale.

Les terroristes sont arrivés à l'entrée du vill age dimanche vers 17h15 GMT, d'où ils ont commencé à lancer des roquettes au moment où les habitants se préparaient à rompre le jeûne du ramadan, a affirmé un autre habitant, Bukar Gaji, blessé durant l'attaque. Gajiganna, située à 50 km seulement de Maiduguri, a été ciblée à plusieurs reprises par les terroristes. En février, des terroristes avaient tué un soldat lors d'une attaque contre un poste de contrôle militaire dans le village. L'insurrection qui s'est propagée aux Tchad, Cameroun, et Niger voisins, a fait plus de 36.000 morts et deux millions de déplacés depuis 2009.