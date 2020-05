Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a fait part de sa préoccupation par l'intensification des combats à Tripoli et ses environs ainsi que par la multiplication des bombardements dans les zones résidentielles densément peuplées.

Lors d'une conversation téléphonique lundi avec le chef du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez al-Sarraj, M. Borrell a réaffirmé l'importance que toutes les parties au conflit arrêtent les combats, conviennent d’un cessez-le-feu durable et reprennent les négociations politiques.

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a également souligné le ferme attachement de l'UE à une solution politique à la crise libyenne et rappelé son engagement actif à progresser vers cet objectif.

MM. Borrell et al-Sarraj ont par ailleurs évoqué, lors de cette conversation, la nouvelle opération "EUNAVFOR MED IRINI" de l'UE, qui vise à mettre en œuvre l'embargo sur les armes en Libye.

M. Borrell a relevé, à cette occasion, que ladite opération déploie des moyens navals et aériens et utilise l'imagerie satellite pour assure r la couverture la plus large possible, en opérant dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.