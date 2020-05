"Avec fierté et honneur, nous déclarons la libération de la base militaire d’Al-Watiya de l’emprise des milices criminelles et des mercenaires terroristes", a annoncé, dans un communiqué, Fayez al-Sarraj, le chef du GNA basé à Tripoli et reconnu par l’ONU.

"Le succès d’aujourd’hui n’est pas la fin de la bataille mais elle nous rapproche plus que jamais de la grande victoire, où toutes les villes et les régions seront libérées, et de l’anéantissement définitif du projet hégémonique et tyrannique qui menace les espoirs et les attentes des Libyens d’un Etat civil et démocratique3, a encore ajouté AL-Sarraj.

C'est ce qui ressort également des déclarations de Mustafa al-Majai, le porte-parole du centre de médias de l'opération Volcan de la Colère lancée par les groces du GNA.

M. Al-Majai a déclaré que "les forces gouvernementales ont réussi, lundi matin, à reprendre le contrôle total de la base aérienne stratégique d'al-Wa tiya". Il a ajouté que "l'opération de la reprise de contrôle était rapide étant donné que la plupart des milices qui se trouvaient à l'intérieur de la base (140 km au sud-ouest de Tripoli) se sont retirées". Dans ce contexte, des médias libyens, ont repris la déclaration du général de division Ossama al-Jouili, commandant de la région ouest des forces gouvernementales, affirmant la prise du contrôle total de la base d'Al-Watiya.

"La reprise de la base militaire ne signifie pas la fin de la guerre"

Par ailleurs, Fayez al-Sarraj a fait savoir qu’à la suite de la reprise totale de la base aérienne stratégique d'al-Watiya des mains des forces du maréchal de Khalifa Haftar, ils allaient poursuivre les opérations en vue de nettoyer les autres régions de la présence des milices.

Dans un communiqué qu’il a publié en tant que commandant en chef de l’Armée libyenne, le Premier ministre libyen al-Sarraj a souhaité "un prompt rétablissement aux blessés lors de la lutte menée pour la reprise de la base d'al-Watiya, contre les milices de Khalifa Haftar, leader des forces illégitimes à l’Est du pays".

Notant que la reprise de la base militaire ne signifiait pas la fin de la guerre, al-Sarraj a déclaré qu’ils s’étaient rapprochés un pas de plus vers la victoire.

Il a souligné que les opérations s e poursuivront dans toutes les villes et régions jusqu’à ce qu’elles soient libérées de la présence des milices.

D'autre part, l'armée libyenne a confirmé lundi que ses préparatifs étaient en cours pour libérer les zones au sud de la capitale Tripoli et Tarhouna, prochaine étape après la libération de la base aérienne d'Al-Watiya, à l'ouest du pays.

Le lieutenant-général Mohamed El-Sherif, chef d'état-major de l'armée libyenne, a affirmé, également, à la chaîne locale Libya al-Ahrar, que la base d'al-Watiya (140 km au sud de Tripoli) a été totalement libérée des forces de Khalifa Haftar, lundi matin.

Il a ajouté que "ses forces s'apprêtent à libérer le sud de Tripoli et Trahouna (90 km au sud-est de la capitale).

Haftar mène depuis plus d'un an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du GNA reconnu par l'ONU.

Les forces du GNA lui ont repris il y a quelques semaines deux villes stratégiques de l'ouest et cernent Tarhouna, la plus importante base arrière du maréchal, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tripoli.

Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli, plusieurs trêves ont été décrétées mais elles n'ont été que relativement respectées, les deux camps s'accusant mutuellement de violations.