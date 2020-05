Constantine est la deuxième wilaya après Alger fonctionnant en grande partie avec un réseau "vétuste et dépassé" (TDM), a fait savoir le ministre dans un point de presse au cours d’une visite de travail dans cette wilaya, saluant l’engagement des ingénieurs et techniciens du secteur à assurer un service "digne, à la hauteur des attentes des citoyens et des exigences de l’heure".

Une opération pilote de généralisation de la technologie FTTH a été lancée en début de ce mois dans la wilaya d’Alger, a rappelé le ministre, précisant que ce projet visant à assurer un débit internet "stable et de qualité" est en cours de concrétisation à Constantine.

Qualifiant de "vieux et vétuste" le réseau TDM, le ministre a déclaré que son département ministériel a pris l’en gagement de généraliser la fibre optique dans le cadre d’un investissement de moyen et long terme afin d’améliorer le service et rompre définitivement avec les insuffisances relevées dans le domaine, d’autant, a-t-il ajouté que l’Algérie s’oriente vers la modernisation du service dans tous les secteurs.

A ce titre, M. Boumzar a indiqué que le raccordement en câble de cuivre génère un service "peu performant" avec des surcoûts de réparation en cas de pannes, car difficile d’identifier l’endroit des pannes, contrairement à la technologie FTTH offrant un service de qualité avec une clarté de gestion et d’intervention.

Le ministère de la Poste et des télécommunications a acquis dans le cadre de cet investissement de nouveaux équipements, dont le Terminal de ligne optique (OLT) permettant de connecter des milliers d'abonnés au réseau FTTH, a fait savoir le ministre qui a salué le dévouement des cadres et techniciens de son secteur pour mener à bien cette opération d’importance "capitale".

Le ministre qui a inauguré le Data Center de Constantine implanté à El Khroub (plateforme des systèmes d’information d’Algérie télécom), a mis l’accent sur l’importance de ce site de secours et de redondance pour davantage de sécurisation des données internet et également l’amélioration du service mis à la disp osition des utilisateurs.

Le ministre a indiqué qu’il était important de réaliser ce genre de centres opérationnels à Alger et Constantine, dans les différentes wilayas du pays pour une modernisation effective des technologies d’information et de communication (TIC).

S’agissant du raccordement des écoles aux réseaux internet, le ministre qui a déclaré qu’il était "inconcevable" de voir en 2020 des écoles non connectées, a affirmé que son département ministériel en étroite collaboration avec les collectivités locales s’attèle à trouver les moyens et les mécanismes à mettre en oeuvre pour remédier aux contraintes soulevées sur le terrain concernant notamment le payement des factures.

Le ministre avait entamé sa visite à Constantine, accompagné par le ministre du Commerce, Kamel Rezig en se rendant aux marchés de la ville de Constantine et de la circonscription administrative Ali Mendjeli . les deux ministres ont insisté sur l’importance d’encourager le e-paiment.

M. Boumzar a inspecté par la suite plusieurs structures relevant de son secteur, une agence commercial mobilis d’El khroub, un bureau de poste à Massinissa,entre autres.