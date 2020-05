En France, entre 6000 et 7000 cancers de l'estomac sont diagnostiqués chaque année et 4500 personnes en décèdent car le diagnostic est rarement précoce. 90 % de ces cancers sont dus à la colonisation de la muqueuse de l'estomac par la bactérie Helicobacter pylori. Environ 3 personnes sur 10 sont infectées par cette bactérie qui va le plus souvent provoquer un ulcère. Mais 1 fois sur 100 l'infection va faire le lit du cancer de l'estomac.

"L'association démontrée entre infection par H. pylori et cancer gastrique est aussi forte que celle entre tabac et cancer du poumon"déclare au Figaro le Pr Tamara Matysiak-Budnik, gastro-entérologue et cancérologue au CHU de Nantes.

Par chance, il est possible de dépister la bactérie par fibroscopie gastrique. Et une fois dépistée, il est possible de s'en débarrasser à l'aide d'un traitement antibiotique. L'efficacité des antibiotiques est ensuite vérifiée par un simple test respiratoire.

"L'éradication par antibiotiques de l'infection à H. pylori guérit et fait régresser les gastrites superficielles et la plupart des gastrites atrophiques, prévenant ainsi le cancer de l'estomac" ajoute le médecin.

Mais ce dépistage n'est pas encore ancré dans les habitudes des médecins généralistes. C'est pourquoi la Haute autorité de santé (HAS) a rappelé que la recherche d'une infection à Helicobacter Pylori était recommandée en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ; de dyspepsie chronique sans lésion visible ou en cas d'anémie par carence en fer ou carence en vitamine B12 sans cause retrouvée.