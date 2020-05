L’acteur français Michel Picolli est décédé des suites d’un accident cérébral, a annoncé sa famille, à Paris. Agé de 94 ans, il a débuté sa carrière en 1945, et « fut l’un des acteurs les plus importants et prolifiques de sa génération, et tourna avec Claude Sautet, Luis Bunuel, Jean Renoir, Agnès Varda, Léos Carax… », écrit le site français 20minutes.fr pour qui, Michel Picolli est un « Monument du cinéma français, célèbre pour ses rôles emblématiques dans Le mépris,

Les choses de la vie ou plus récemment Habemus papam ». Révélé par un rôle dans le film Le Mépris, une adaptation du roman italien éponyme d’Alberto Moravia par Jean Luc Godard, qu’il a interprété aux cotés de Brigitte Bardot, « l'acteur a promené son physique de séducteur aux sourcils broussailleux dans plus de 150 films », ajoute 20minutes.fr. « Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral » a indiqué sa famille citée par ce même site.

DKnews