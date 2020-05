Célébrée traditionnellement le 21 juin de chaque année, dans plusieurs pays, la fête de a musique sera maintenue cette année ne France, annonce le ministre de la culture Franck Riester, lors d’un passage sur le plateau de la radio RTL. Il a lié la tenue de cet important événement culturel à la condition «de ne pas prendre de risques avec des regroupements, un brassage de population trop important ».

Pour lui, c’est un événement culturel d’importance lié à la culture et à l’identité de la France : « C’est dans l’identité de nos compatriotes. On parlera musique, on verra musique. Il y aura un grand rendez-vous de musique », indique-t-il sur les ondes de RTL, avantde préciser : « On essaie de proposer quelque chose qui ait de la gueule, qui permette aux Français de chanter, de jouer de la musique, sans prendre de risques. […] On essaie de préparer quelque chose, y compris à l’extérieur. La limite est de ne pas prendre de risques avec des regroupements, un brassage de population trop important », rapporte le site 20minutes.fr. pour rappel, la fête de la musique a été institutionnalisée en France du temps du premier gouvernement socialiste de François Mitterrand de 1982, par Jacques Lang ministre de la culture à l’époque.

DKnews