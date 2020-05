L'Olympique de Marseille (Ligue 1 française de football) penserait à l'entraîneur Hervé Renard, actuellement sur le banc de la sélection saoudienne, pour remplacer le Portugais André Villas-Boas, si ce dernier venait à quitter la Canebière, rapporte dimanche le quotidien La Provence.

Le départ de l'Espagnol Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, a plongé l'OM dans la crise.

André Villas-Boas, l’entraîneur, avait lié son avenir à celui de l'ancien portier du Barça.

Arrivé l’été dernier sur le banc marseillais, le Portugais s’est offert un temps de réflexion pour décider de la suite à donner à son expérience marseillaise.

Quoi qu’il en soit, l’OM a déjà approché quelques entraîneurs, au cas où.

Les noms de Christophe Galtier (entraîneur de Lille) et de Leonardo Jardim (ex-Monaco) sont rapidement revenus avec insistance.

Mais ces deux pistes semblent compliquées : le premier est heureux à Lille, tandis que le salaire du second pourrait freiner la direction marseillaise.

Alors celle-ci serait désormais intéressée par Renard (51 ans), passé notamment par l'USM Alger (2011), selon la Provence.

Son expé rience de la Ligue 1 (il a entraîné Sochaux et Lille) plaît en interne.

Mais celui qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire (2012 et 2015) dispose actuellement d’un contrat juteux en Arabie saoudite où il est sélectionneur de l’équipe nationale.

L'OM a bouclé la saison 2019-2020, suspendue définitivement en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à la deuxième place, derrière le champion Paris SG.

Les deux équipe prendront part directement à la prochaine édition de la Ligue des champions.