Le co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1 de football, Iheb Belhocini, a indiqué lundi qu’il comptait quitter son club l'USM Bel Abbès pour aller monnayer son talent à l'étranger la saison prochaine.

"A priori, c'est ma dernière saison ici en Algérie.

Si tout ira comme je le souhaite, je jouerai la saison prochaine dans un club étranger.

Pour le moment, je ne peux pas dévoiler ma prochaine destination, d’autant que j'ai encore des engagements à honorer avec mon club en championnat et en Coupe d’Algérie", a déclaré le joueur de 23 ans à l’APS.

Révélation de la saison en cours, Belhocini, auteur de 10 buts en championnat, est convoité également par plusieurs formations locales.

Le fait que son contrat avec le club de l’Ouest du pays expire à l'issue de l’exercice en cours, encourage les gros bras de l'élite à faire de lui leur principale cible en vue du mercato estival.

"L’intérêt que m’accordent plusieurs équipes de l’élite m’honore au plus haut point, mais comme tout joueur ambitieux, je donne la priorité à mes contacts étrangers.

Je veux vivre une nouvelle expérience qui me permettrait de pr ogresser davantage", a-t-il expliqué.

Le jeune attaquant de la formation de la "Mekerra" avait failli s'engager avec le champion de Qatar en titre, Al-Sadd où joue l’international algérien Baghdad Bounedjah lors du mercato hivernal, mais ce transfert est tombé à l'eau à la dernière minute pour des raisons administratives.

Cette fois-ci, Belhocini déclare souhaiter atterrir dans un club européen, mais il laisse toutefois la porte ouverte à un éventuel transfert vers un grand club dans la région du Golfe, a-t-il encore dit.

En attendant, il nourrit de grandes ambitions pour contribuer à la réussite de son équipe, dont il est le capitaine, dans la course au maintien en Ligue 1, "tout en jouant à fond nos chances en coupe d’Algérie", a-t-il promis.

L'USMBA, en bute à des problèmes financiers énormes, occupe la 12e place au classement du championnat, à l'arrêt depuis un peu plus de deux mois à cause de la pandémie de coronavirus.

Le club est aussi bien parti pour se qualifier aux demi-finales de la Coupe d’Algérie après sa nette victoire à domicile contre l'A Boussaâda (3-0) lors des quarts de finale aller de l’épreuve populaire que les gars de Sidi Bel Abbès ont remportée lors de la saison 2017-2018.