Le ministre de la Micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance, Yassine Djeridene présentera, dimanche soir, à travers la plateforme d'échange "Sahratech", diffusée via les réseaux sociaux, la feuille de route pour le développement de son secteur, a-t-on appris auprès de l'organisateur.

Au cours de ce webinar prévu à partir de 22h30, M.

Djeridene devra exposer la feuille de route de son ministère ainsi que les récentes décisions qui ont été prises par le gouvernement en faveur du développement de ce secteur.

Le ministre devra répondre aussi aux interrogations des jeunes qui activent dans le domaine de l’innovation et de la micro- entreprise et des start up, ainsi que des experts de l’économie du savoir, a précisé la même source.

Cette plate-forme d'échange et du savoir focalisera à l'occasion sur les aspects politiques, juridiques et des mesures d’accompagnements prévues par les pouvoirs publics pour encourager la création des nouvelles activités, a ajouté le communiqué.

Accessible à partir de la page facebook de l’Algeria Start Up challenge, la plateforme "Sahratech" traite des sujets d’actualité qui préoccupent les Algériens mais aussi les spécialistes du secteur de l’entreprenariat innovant.

Elle a été initiée par les organisateurs de l’Algeria Start up Challenge, évènement parrainé par le premier ministère sous l’égide du ministère de la Micro- entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance.