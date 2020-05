Un comité technique a été installé, dimanche à Alger, pour l’élaboration d’un protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires destinées aux établissements hôteliers et agences de tourisme et de voyage, en prévision de l’étape post-déconfinement pour réduire la propagation du coronavirus.

Ce comité, dont l’installation a été présidée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, Hassane Mermouri, a entre autres objectifs de préparer ce protocole sanitaire pour "relancer les activités touristiques dans de bonnes conditions préventives" de manière à contenir la propagation de Covid 19, et ce à l’approche de la saison estivale de cette année.

Dans son allocution, le ministre a mis l’accent sur l’importance de l’installation de ce comité pour "l’élaboration d’un protocole sanitaire en collaboration avec tous les secteurs concernés à l’effet de préserver la santé des citoyens et les rassurer pour passer des vacances dans des conditions préventives sécurisées, et ce à l’approche de la saison estivale".

M.Mermouri a mis l’a ccent sur l’impératif d’une "bonne préparation de cette saison, à travers l’implication de tous les secteurs concernés notamment celui de la santé et les différents opérateurs touristiques, en veillant à l’élaboration de ce protocole pour préserver la santé des citoyens, particulièrement après la relance des activités touristiques", précisant que ce protocole sera officiellement adopté après son parachèvement d’ici la fin de la semaine en cours".

Ce protocole sanitaire sera élaboré conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), lesquelles ont préconisé une série de mesures axées essentiellement sur "l’impératif de protéger la santé des citoyens et de prévenir la propagation de Covid-19, après la reprise du tourisme et des autres activités", a fait savoir le ministre.

Ledit protocole, qui comprend des consignes sanitaires et des gestes barrières à suivre durant la saison estivale, sera adressé aux établissements touristiques et hôteliers, aux responsables d’agences de tourisme et de voyage, aux opérateurs touristiques, aux artisans, ainsi qu’à tous les secteurs concernés, a précisé M.Mermouri, appelant les citoyens à suivre le protocole et à respecter les gestes barrières prévus pour une saison estivale réussie.

Le premier responsable du secteur a, par ailleurs, souligné que le comité technique examinera, de concert avec l’ensemble des acteurs, les points relatifs à la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus qui a sévèrement impacté l'activité économique, expliquant qu’il s’agira de mettre en place des mesures sanitaires à appliquer sur le terrain.