La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la Femme, Kaouter Krikou a relevé dimanche à Batna la nécessité de soutenir et d'élargir l’éventail des projets des jeunes liés à la prévention de Covid-19, financés dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

"Des instructions ont été données à l’effet de soutenir et les projets financés par l’ANGEM et d’œuvrer à les élargir", a précisé la ministre, lors d’une visite à une exposition tenue à Dar Al Rahma dans la commune de Chaâba, dans le cadre d'une visite de travail et d’inspection à Batna, accompagnée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid.

Elle a, dans ce sens ajouté que son département procédera, dans le cadre de projets de coordination avec d'autres ministères, à accompagner et soutenir les bénéficiaires des projets Angem "dans plusieurs domaines, notamment la commercialisation et le conditionnement des produits" affirmant que l’Angem, à l’échelle nationale, éta it "un dispositif efficace auquel beaucoup de jeunes ont adhéré".

Depuis la salle d'exposition "Ashar", au centre ville, la ministre a donné le coup d’envoi d'une caravane de solidarité au profit de 3.000 familles résidant dans de nombreuses zones d'ombre à travers les communes de Batna, comprenant des colis alimentaires et d’habits pour enfants.

In situ, Mme Krikou a affirmé que les caravanes de solidarité et d'aide se poursuivent à travers le pays jusqu'à l'élimination de la crise provoquée par Covid-19, en coordination avec la société civile, les citoyens et tous les bienfaiteurs indiquant que ces caravanes sont accompagnées par d’autres médicales, de cellules de proximité relevant de son secteur pour sensibiliser la population des zones d'ombre et les familles démunies quant à l'importance du port des bavettes pour prévenir l'infection du coronavirus et pour assurer des consultations médicales gratuites aux nécessiteux et aux personnes âgées.

La ministre a présidé la cérémonie de remise des prêts bancaires sans intérêt, des arrêtés de locaux commerciaux et de machines à coudre au profit des bénéficiaires de divers projets financés par l’Angem.

A l'issue de la visite, Mme Krikou a pris part à la réunion, tenue par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, avec le personnel médical et paramédical de l'EPH de Batna.