Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a mis l'accent, dimanche à Oran, sur l’impératif de se conformer, durant l'Aid El Fitr, aux mesures de prévention contre la pandémie du Coronavirus.

Présidant la cérémonie de distinction des lauréats du concours de récitation du Saint Coran à la mosquée-pôle Ibn Badis d'Oran, M.Belmahdi a souligné, dans une allocution, l'importance, de "s’en tenir à l’avis de nos Ulémas concernant l’échange des vœux de loin durant l’Aid", ajoutant que "les accolades peuvent conduire à la mort".

Estimant que "la seule chose à faire, en cette difficile circonstance, est de nous conformer aux conditions et règles sanitaires imposées par cette pandémie", il a expliqué que "la réduction de la durée du confinement est tributaire du degré de notre respect du confinement sanitaire et des mesures de prévention, notamment le port de masques".

Par ailleurs, le ministre a tenu à cette occasion à louer les opérations de solidarité enregistrées à travers le pays en ces temps de crise.

"Le monde entier a vu cet élan des citoyens aux côtés des institutions de l'Etat pour vaincre la pandémie", a indiqué M.Belmahdi appelant, à ce titre, à la concurrence aux actions caritatives et au service de la religion et la patrie.

Lors de cette cérémonie, des cadeaux sous formes de "Omra" aux Lieux saints de l’Islam et de récompenses financières ont été offerts aux neuf premiers lauréats du concours de récitation, organisé via Internet par la direction des affaires religieuses à l'occasion du mois de Ramadhan, auquel ont pris part une centaine de candidats (garçons et filles).

Une distribution symbolique de vêtements de l'Aid a été faite au profit de 10 orphelins sur un nombre global de 4.000 enfants.

A la mosquée Emir Abdelkader au quartier El Barki, le ministre s’est enquis des activités du Conseil de bienfaisance relevant de la Direction de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, ainsi que de l’opération de préparation des repas de rupture de jeûne servis au staffs médicaux et paramédicaux dans les hôpitaux de la wilaya et aux familles démunies.

Le Conseil de bienfaisance prépare depuis le début du mois sacré de Ramadhan, quelque 2.500 repas d’Iftar et de Shour par jour, au niveau de six (6) restaurants, pour les personnels de santé au sein de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHP) 1er Novembre, d u Centre hospitalo-universitaire (CHU) Docteur-Benzerdjeb à Oran, de l’Hôpital pédiatrique de Canastel, de l’hôpital Ain Turk, ainsi qu’aux patients et leurs accompagnateurs dans ces établissements de santé.

Ces repas chauds sont également offerts aux personnes sans-abri hébergées au Centre d’accueil sis à la cité Mahieddine, aux étudiants africains de L'Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches (IHFR), ainsi qu’aux familles démunies.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs supervisera, lundi à Oran, le coup d’envoi de la campagne nationale de stérilisation et de désinfection des mosquées, et ce, à la mosquée Ali ibn Abi Talib au quartier El Hamri et la Grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis.