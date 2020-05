La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 311.959 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon les dernières statistiques établies dimanche.

Plus de 4.647.980 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant uneprise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1.656.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 88.754 décès pour 1.467.884 cas. Au moins 268.376 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34.466 morts pour 240.161 cas, l'Italie avec 31.763 morts (224.760 cas), l'Espagne avec 27.650 morts (231.350 cas), et la France avec 27.625 morts (179.365 cas).

L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 165.725 décès pour 1.882.402 cas, les Etats-Unis et le Canada 94.512 décès (1.543.654 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 28.629 décès (505.427 cas), l'Asie 12.157 décès (353.577 cas), le Moyen-Orient 8.108 décès (273.241 cas), l'Afrique 2.702 décès (81.294 cas), et l'Océanie 126 décès (8.391 cas).