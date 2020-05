Pékin envisage d'assouplir sous conditions ses restrictions de prévention et de contrôle de l'épidémie du coronavirus sur ses 682 maisons de retraite à partir de lundi, rapporte Chine nouvelle dimanche.

Ces établissements, abritant quelque 48.000 personnes âgées durant les congés de la fête du Printemps, n'ont signalé aucun cas d'infection par la COVID-19 depuis le 27 janvier quand Pékin a fermé les maisons de retraite sur fond d'épidémie.

A partir du 18 mai, les visiteurs familiaux, les personnes âgées qui reviennent et les nouveaux résidents, les employés revenants et les nouveaux employés, le personnel médical et d'entretien sont parmi ceux qui seront autorisés à entrer dans les maisons de retraite après avoir subi des procédures pertinentes et assuré une protection adéquate, selon Li Hongbing, chef adjoint du bureau municipal des affaires civiles de Pékin, lors d'une conférence presse organisée dimanche.

Les résidents qui reviennent et les demandeurs devront subir au moins deux tests d'acide nucléique avant et après 14 jours d'isolement et d'observation médicale.

La population de résidents enregistrés âgés de 60 ans et plus à Pékin était de 3,52 millions fin 2019.