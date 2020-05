La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a insisté dimanche à Khenchela sur le soutien de l’Etat à la femme rurale dans les zones d’ombre.

Des instructions ont été données aux directeurs des antennes de wilayas de l’Agence nationale de gestion des micros crédit (ANGEM) à l’effet de faciliter l’accès des habitants des zones d’ombre notamment les femmes aux différentes formes de soutien prévues dans ce cadre, a précisé la ministre dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail effectuée dans cette wilaya en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid.

Au siège de la wilaya, la ministre qui a donné le coup d’envoi d’une caravane de solidarité au profit de plus de 500 familles issues des zones d’ombre, a relevé l’importance de reconduire ce genre d’initiative en cette période particulière marquée par la propagation du Covid-19.

La ministre qui a par la suite visité une exposition dédiée à la production de la femme rurale organisée sur place, a réitéré l’engagement de son département à soutenir les projets que les femmes rurales s’emploient à concrétiser en vue de garantir leur autosuffisance et contribuer à l’épanouissent de l’économie locale.

Sur place, la ministre qui a également présidée une cérémonie de remise de décisions d’attribution de crédits bancaires dans le cadre de l’ANGEM et autres équipements de couture et de pâtisserie dans le cadre du programme de la famille productive, a valorisé l’orientation des porteurs de projets vers l’investissement dans la production de différents outils de protection contre le coronavirus, les bavettes et combinaisons notamment.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a entamé sa visite à Khenchela par la visite d’une structure de personnes âgées "Chahid El Ayèche Benamara" située au chef lieu de wilaya, où elle a insisté sur l’importance de "prendre toutes les mesures préventives pour protéger les locataires du danger du coronavirus".