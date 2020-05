Les ministres de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaouter Krikou, ont présenté samedi, à Ain Kebira, distante de 27 km au nord de Sétif, les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la famille du médecin, Wafa Boudissa, décédée vendredi des suites d'une infection par le coronavirus.

Le ministre a indiqué depuis le domicile de la famille de la défunte qu’il était venu présenter les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du Premier ministre Abdelaziz Djerad, du gouvernement, ainsi que le secteur de la santé à l’époux et la fille de la défunte et à toute sa famille.

Le ministre de la Santé a relevé que "l'Algérie a perdu un médecin qui exerçait dans un service qui présente beaucoup de danger, ce qui soulève de nombreuses questions", soulignant que des instructions ont été données à l’effet de dépêcher l'inspecteur général du ministère de la Santé et de la Populat ion à l’hôpital de Ras El-Oued dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où exerçait Dr Boudissa "pour s’enquérir des raisons qui ont amenées la défunte à travailler dans un service constituant un danger pour elle et son foetus".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mme Kaouter Krikou, a expliqué que "l'Algérie n'a pas perdu uniquement un médecin, mais aussi une femme algérienne et ceci est affligeant".

Soulignant qu’elle accompagne le ministre de la Santé et de la Population, pour présenter les condoléances du président de la République et du Premier ministre à la famille de la défunte, la ministre a fait part également de "la compassion et la profonde émotion des membres du gouvernement à la famille du Dr Boudissa qui a laissé derrière elle une petite fille".

A rappeler, Wafa Boudissa, âgée de 28 ans, médecin généraliste à l’hôpital de Ras el Oued (Bordj Bou Arreridj) et enceinte de huit mois, est décédée vendredi à l'hôpital Ain El Kebira, au nord de Sétif Nord, infectée par le coronavirus.