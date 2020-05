Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du médecin Wafa Boudissa, décédée vendredi après avoir été affectée par la covid-19.

"C’est avec une grande affliction que j’ai appris la nouvelle du décès du médecin Wafa Boudissa alors qu’elle accomplissait son devoir avec ses confrères face à la pandémie du nouveau coronavirus", a écrit le ministre dans un tweet, ajoutant qu'"en cette douloureuse circonstance, j’adresse mes condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, décédée alors qu'elle était enceinte, priant Dieu Tout Puissant de les assister en cette triste circonstance, d'accueillir la défunte dans Son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs et de lui accorder sa sainte miséricorde".

Pour rappel, les ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Kirikou, avaient présenté, samedi à Ain Kbira (Sétif) leurs condoléances au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la famille de la défunte Wafa Boudissa.