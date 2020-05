La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a annoncé samedi, à M’daourouch dans la wilaya de Souk-Ahras, la prolongation des délais de retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité du mois d’avril jusqu’à la fin juin.

La décision de prolonger les délais de retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité (3.000 et 10.000DA) versée au profit de plus de 940.000 bénéficiaires, à l’échelle nationale a pour objectif de faciliter l’opération de retrait et d’alléger la pression sur les centres postaux, a précisé la ministre dans un point de presse. A son arrivée à Souk-Ahras, la ministre a visité un atelier de confection de bavettes et combinaisons de protection au centre de la formation professionnelle, "Ahmed Bara" de M’daourouch, où des enseignants, des stagiaires et couturières bénévoles ont confectionné depuis l’apparition du coronavirus 8.000 bavettes.

Dans ce sens, elle affirmé que son département appuie tous les porteurs de projets désireux d’exercer ce genre d’activité via le dispositif de l’Agence nationale de gestion des micros crédits (ANGEM), réitérant son soutien à ceux qui veulent investir dans des activités contribuant à la lutte contre le coronavirus.

Donnant le coup d’envoi de 2 caravanes de solidarité initiées par des associations caritatives et la société civile comprenant 820 colis alimentaires, au profit des familles des zones d’ombre de la commune de M’daourouch, la ministre a instruit à l’effet de reconduire ce genre d’initiative, estimant que l’élan de solidarité affiché par la société n’était pas étranger aux us et coutumes du peuple algérien.

Dans la commune de Sedrata, la ministre s’est enquise de l’opération de préparation des repas de f’tour, initiée par un bienfaiteur de la région au profit des familles démunies, réitérant l’engagement de son département à accompagner les efforts des associations qui se sont distinguées, par leur aide et assistance aux différentes catégories de la société, notamment durant la période de la propagation du Covid-19.

Dans la même localité, la ministre a fait une halte au foyer des personnes âgées avant de rendre visite au moudjahid Zeroual El Amri, appelé M’Barek. A la mechta El Bekhbkha dans la commune d’Ain Soltane considérée comme une zone d’ombre, la ministre s’est enquise du déroulement de plusieurs opérations de développement dont a bénéficié cette région, l’alimentation en gaz et électricité rurale, en eau potable et les réseaux d’assainissement ainsi que le bitumage des routes essentiellement avant d’attribuer six (6) machines à coudre au profit des femmes au foyer. Mme Krikou a donné, à l’esplanade du siège de la wilaya, le coup d’envoi d’une caravane de solidarité destinée aux familles touchées par les répercussions des mesures du confinement sanitaire décidé pour endiguer la propagation du coronavirus.