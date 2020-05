Non, ce n’est pas le port trop fréquent de talons ou des pieds trop serrés dans des ballerines qui causent des oignons aux pieds. C’est à vos parents que vous devez vous en prendre si vous souffrez d’hallux valgus.

Une étude menée par une équipe de la Faculté de médecine d'Harvard à Boston et publiée dans le journal Arthritis & Research a montré que les oignons de pied sont "très souvent héréditaires". Ainsi, 31% des personnes ayant des oignons aux pieds ont au moins un des parents souffrant de cette pathologie. L’Hallux valgus et la déformation des orteils s’avèrent donc hautement héréditaires selon l'âge et le sexe, les femmes et les personnes âgées étant davantage concernées. Mesdames, vous pouvez donc être rassurées et continuer de porter des chaussures à talons. En revanche, si vous avez des oignons préexistants, porter des talons n'aidera pas, expliquent les chercheurs. D’autant plus qu’une récente étude a montré que les chaussures à talons déforment le pied sur le plan biomécanique. Il est donc conseillé d'éviter de choisir des chaussures trop hautes et de porter des talons seulement une ou deux fois par semaine ou d'essayer d'enlever ses chaussures à talons dès que possible ». L’équipe américaine qui a mené l’étude sur l’hallux valgus espère trouver des traitements préventifs en poursuivant les recherches sur la transmission génétique.