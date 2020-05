La Chine a sommé samedi les Etats-Unis de cesser leur "répression" à l’encontre de Huawei, au lendemain de nouvelles sanctions de Washington contre le géant chinois des télécoms. L’administration Trump a restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies, une mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin. Le département du Commerce des Etats-Unis a annoncé avoir amendé un règlement sur les exportations dans le but de "viser stratégiquement l’acquisition par Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logiciels et technologies américaines". Les responsables américains ont accusé à plusieurs reprises le géant technologique chinois de voler des secrets commerciaux américains et de soutenir les efforts d'espionnage de la Chine. De ce fait, Huawei s'est de plus en plus appuyée sur une technologie fabriquée localement, mais les dernières règles interdiront également aux entreprises étrangères utilisant la technologie américaine d'expédier des semi-conducteurs à Huawei sans l'autorisation des Etats-Unis. Les nouvelles restrictions couperont l' accès de Huawei à l'un de ses principaux fournisseurs, le fabricant de puces taïwanais TSMC, qui fabrique également des puces pour Apple et d'autres entreprises technologiques. La Chine défendra fermement les droits de ses sociétés, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué en dénonçant une "répression déraisonnable".