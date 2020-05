Le moteur de recherche a mis sur son blog une alerte pour informer qu’il procédera bientôt au blocage des publicités volumineuses expliquant qu’elles sont trop gourmandes en énergie. « Google annonce le blocage à venir des annonces publicitaires trop gourmandes en énergie.

Une décision qui fait suite aux précédents efforts de la firme pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs », rapporte le site 20minutes0fr dans un papier mis, en ligne le 16 mai dans lequel il est rappelé que, depuis « 2019, le navigateur de Google bloque les publicités qui demandent trop de ressources pour être chargées, ainsi que celles qui ne respectent pas les directives de la norme Better Ads Standards. Aujourd’hui, la firme va plus loin. » Dans un blog explicatif, le manager du navigateur Chrome a donné les raisons suivantes : « Nous avons récemment découvert qu’une fraction d’un pour cent des annonces consomme une part disproportionnée de ressources sur l’appareil, comme la batterie et les données réseau, sans que l’utilisateur ne le sache », indique-t-il, repris par 20minutes.fr. Pour cela, il a donc décidé de bloquer les fichiers publicitaires excédants le 4 Mo sur les supports PC et mobiles. Le site 20 minutes.fr a également appris que les « publicités sollicitant le processeur pendant soixante secondes seront également pénalisées, tout comme les publicités qui sollicitent le processeur pendant quinze secondes par intervalles de 30 secondes. »

DK News