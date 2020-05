Alors que Washington ne cesse de serrer les boulons autours des équipementiers chinois, notamment Huawei, pour leur bloquer l’accès au marché américain, Pékin brandit la menace de s’en prendre à Apple ; « La Chine est prête à appliquer des sanctions fortes contre les entreprises américaines, telles qu’Apple ou Qualcomm.

Une manœuvre qui ressemble à une contre-attaque envers les États-Unis en représailles de l’affaire Huawei », nous apprend une dépêche de Reuters reprise par le site du journal français leparisien.fr en date du 15 mai. Il s’agit là d’une première réponse de Pékin à une guerre commerciale et technologique déclenchée par Trump et son administration depuis quelques mois. Si la menace venait à toucher les entreprises américaines opérant en Chine, il est certain que ce sera un coup rude pour elles qui ont énormément investi dans le marché chinois. La menace de Pékin a été déclarée via un média, le journal Global Times proche du gouvernement chinois. C’est la récente décision de Trump de prolonger l’embargo sur Huawei jusqu’à lai 2021 qui a suscité la réaction de la Chine. D’autres sociétés chinoises sont également concernées même si, « toutes les relations commerciales ne sont pas entièrement coupées entre elles et les sociétés américaines : les firmes chinoises bénéficient d’un sursis supplémentaire – le sixième en un an – qui leur permettent de continuer à se procurer des composants venant du pays de l’oncle Sam », explique e site du journal français qui rappelle que les « tensions sont montées encore d’un cran jeudi 14 mai. Dans une interview accordée à Fox Business, Donald Trump a indiqué qu’il n’hésiterait pas à couper toute relation avec le pays et que ça lui permettrait même d’économiser 500 milliards de dollars. »

