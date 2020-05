Un groupe de migrants sauvé au large des côtes de l'île espagnole de Fuerteventura, appartenant aux Canaries, a été placé en quarantaine au moment où l'Espagne s'efforce de réduire la probabilité de cas de virus importés, ont indiqué samedi des responsables locaux.

Leur embarcation a été mise à l'abri par les garde-côtes espagnols vendredi soir et les 38 migrants ont été emmenés dans un port de Fuerteventura.

Ils ont été sauvés le jour où l'Espagne a commencé à imposer une nouvelle quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les voyageurs arrivant par la mer ou par les airs, dans le but d'éviter tout cas de coronavirus importé.

A leur arrivée, les migrants ont été placés en quarantaine, a expliqué un membre du gouvernement des îles Canaries, sans donner plus de détails sur l'identité des passagers ni sur leur lieu de détention.

Les nouvelles mesures resteront en vigueur jusqu'au 24 mai, date d'expiration de l'état d'urgence que le gouvernement a annoncé samedi vouloir prolonger jusqu'à fin juin.

Un des pays les plus gravement touchés avec plus de 27.000 morts liées au virus, l'Espagne a initié une levée progressive et prudente de son confinement, débuté à la mi-mars.

L'île de Fuerteventura est située à environ 100 kilomètres au large de la côte nord-ouest de l'Afrique.

Même si le nombre de migrants atteignant l'Espagne n'a cessé de diminuer depuis l'année dernière, le nombre de ceux qui parviennent jusqu'aux îles Canaries a explosé. Selon les chiffres remontant jusqu'au 15 avril, 1.781 personnes ont atteint les îles Canaries cette année contre 181 sur la même période en 2019.