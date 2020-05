La caravane nationale de solidarité transportant des habits et moyens de prévention et des produits de désinfection au profit du personnel de la santé et de l'hygiène à l’initiative de l’Agence nationale des déchets est arrivée samedi à Relizane, a-t-on appris auprès de la direction de l’environnement de la wilaya.

Cette caravane, qui est arrivée à l’Institut national de formation du personnel de l’éducation de la ville de Relizane, s’inscrit dans le cadre du programme élaboré par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables dans le cadre du soutien aux efforts nationaux de lutte contre la propagation du Covid-19.

Le Directeur général de l'Agence nationale des déchets, Karim Ouamene, en compagnie de la wali de Relizane Nacéra Brahimi, a supervisé la distribution de cette aide aux agents de la santé et de l'hygiène, selon la même source, qui a indiqué que cette aide comprend plus de 9.600 fardeaux de produits de stérilisation et de désinfection, des masques et des combinaisons de protection, en plus de 500 colis de denrées alimentaires.

Ces aides permettent, selon la même source, de doter les personnels des établissements de santé qui luttent contre le coronavirus, de nettoyage et d'hygiène de vêtements de protection et du matériel de stérilisation.

Pour rappel, cette caravane nationale, organisée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables dans le cadre du soutien aux efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus, a été lancée en avril dernier et a atterri à ce jour dans 13 wilayas du pays. Elle touchera d'autres wilayas dans les prochains jours.