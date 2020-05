Le dramaturge et écrivain allemand Rolf Hochhuth est décédé mercredi à l'âge de 89 ans, ont annoncé jeudi des médias allemands.

M. Hochhuth s'était fait connaître en 1963 en dénonçant dans le "Vicaire" le silence au sujet des crimes du nazisme. Né le 1er avril 1931, M. Hochhuth a grandi en Hesse, dans le centre de l'Allemagne.

Les crimes nazis étaient devenus le centre de son oeuvre. " "Vicaire", qui avait inspiré en 2002 le film "Amen" de Costa-Gavras, avait suscité des manifestations devant les théâtres où il était représenté.

Dans les années 70, il publie le roman "Un amour en Allemagne" qui décrit l'histoire d'amour entre une Allemande et un prisonnier de guerre polonais durant la Seconde guerre mondiale.

En 2004, M. Hochhuth avait fait à nouveau scandale avec une pièce de théâtre, "McKinsey arrive", qui prend les patrons en ligne de mire et cherche, selon des organisations patronales, à cautionner l'assassinat comme moyen d'action politique.

En cinq actes, l'écrivain s'attaquait à la "dictature de l'économie mondiale" et aux licenciements de masse dans le cadre des "restructurations" préconisées aux grands patrons par le s puissants consultants privés, d'où le titre inspiré de la multinationale de conseil en entreprise McKinsey.