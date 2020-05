La Fédération tunisienne de football (FTF) serait en train de réfléchir à mettre en place une nouvelle règle qui imposera un minimum de cinq joueurs tunisiens par équipe durant les rencontres, selon le président de l'instance fédérale, Wadi El Jari.

Le premier responsable de la FTF a indiqué dans une déclaration à la Radio tunisienne IFM que le bureau fédéral allait étudier cette proposition lors de sa prochaine réunion.

Cette nouvelle initiative de la fédération a pour but de favoriser les joueurs locaux et fortifier l'équipe nationale tunisienne.

Depuis que les joueurs de l'Union Nord-Africaine de football (UNAF) ne sont plus considérés comme des joueurs étrangers, les formations tunisiennes ont beaucoup recruté chez les voisins surtout en Algérie, notamment l'Espérance de Tunis qui compte dans ses rangs sept joueurs algériens.