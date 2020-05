La Confédération africaine de football (CAF), a lancé des consultations pour préparer un plan B dans l'objectif de trouver un stade pour abriter la finale de la Ligue des Champions africaine, prévue initialement au stade Japoma à Douala (Cameroun), rapporte vendredi le site Africa Top Sports.

" Suite à l'arrêt de la saison footballistique au Cameroun à cause de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), ce pays semble de moins en moins apte à accueillir la finale dans son stade de Japoma.

Le Maroc et le Rwanda font maintenant office de grands favoris pour la réception de la finale", indique la même source.

Les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération (CAF), programmées initialement en mai, ont été reportées sine die en raison de la propagation de Covid-19 dans le continent.

La ville portuaire camerounaise de Douala avait été choisie pour accueillir la finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Quant à la finale de la Coupe de la confédération, elle devait se jouer le 24 mai au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat (Maroc).