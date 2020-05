L'édition 2020 du Salon international du livre de Turin en Italie se tiendra exceptionnellement cette année en version numérique en se déplaçant chez le lecteur du monde entier, du 14 au 17 mai grâce à une diffusion en streaming et sur les réseaux sociaux, annoncent les organisateurs sur le site Internet de l'événement.

Avec cette version aapté aux mesures de lute et de prévention contre le coronavirus il est possible de suivre un riche programme d'événements en streaming et d'interagir avec les invités nationaux et internationaux qui ont répondu à l'appel via les canaux sociaux du salon (Facebook, Instagram, Twitter) et des chaînes de radio qui retransmettent tous les événements en direct.

Cette manifestation annonce 140 invités du monde entier et plus de 60 rencontres transmises sur les ondes et le net.

Organisée en collaboration avec 82 instituts culturels italiens dans le monde, ce salon vise à atteindre les lecteurs, étudiants de cours d'italien, amateurs de livres et de culture italienne de manière généralisée de partout dans le monde.

L'Italie gravement touchée par la pandémie souhaite "dépasser les frontières de l'urgence sani taire et rouvrir au monde par la culture", indiquent les organisateurs.