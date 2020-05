C’est par un communiqué des services du Secrétariat d’État de la production culturelle que l’on appris la enue, hier de cet évènement, organisé sous la présidence du Secrétaire d’État chargé de la production culturelle, Salim Dada, organisé e parallèle à la célébration de la « Journée internationale du vivre ensemble en paix », instituée par l'Organisation des Nations Unies ONU) en décembre 2017, à l'initiative de l'Algérie pour assurer la promotion de la paix et de la réconciliation au plan international.

Cette fois ci, la consultation inclura ‘’des artistes algériens de renommée internationale dans les domaines des arts plastiques, les arts numériques, le cinéma, la chorégraphie, le design, le théâtre et le management culturel, et sera organisé en partenariat avec l’UNESCO, à travers le mouvement culturel mondial «ResiliArt»’’, iniduqent ces services. Tenues dans le cadre de la diversité culturelle, qui est un axe majeur de la politique de l’Unesco, qui encourage la diversité des expressions culturelles dans le monde ces rencontres virtuelles évoquent « divers points liés à la Culture de paix, de partage, d’altérité et d’échange universel et pluriel en faveur des droits de l’artiste », selon la même source. Aux côtés de Slim Dada, secrétaire d’Etata à la production culturelle et aussi musicologie, prendront par à cette seconde édition des artistes homme de lettre et de culture ainsi que des entrepreneurs culturels.