Plus de 4.300 familles de la wilaya d'Ain Témouchent ont bénéficié d’aides alimentaires au titre d’une opération de solidarité lancée depuis le début de Ramadhan, a-t-on appris, jeudi du directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité (DAS), Mohammed Bouzada.

Les aides comprennent des denrées alimentaires de large consommation telles que l’huile, la farine, le sucre et autres produits représentants des dons d’opérateurs économiques, de commerçants et quelques bienfaiteurs. Pour cette opération, les services de la wilaya ont consacré un centre de ramassage, une structure relevant du secteur de l’action sociale et de la solidarité dans la commune de Ain Tolba.

Des caravanes d’aides sont lancées depuis ce centre pour toucher des familles résidant dans les zones d’ombre de 8 communes de la wilaya de Ain Témouchent ciblant ainsi, des familles nécessiteuse et celles affectées par les mesures du confinement sanitaire en vigueur au titre des dispositions préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus.

L'initiative qui se poursuit tout au long du mois sacré, s'ajoute à l’élan de solidarité, supervisé par la DAS, où une enveloppe financière de 171 millions de DA a été réservée, pour le versement de l’allocation de 10.000 DA, en faveur de 26.503 familles concernées.

L’opération de versement de ces allocations de solidarité a été achevée la première quinzaine du Ramadhan à la faveur de la coordination des efforts avec les secteurs concernés, a ajouté M.Bouzada.

La wilaya d'Ain Témouchent enregistre également une autre action de solidarité encadrée par des associations locales pour la distribution de colis alimentaires aux familles démunies de certaines communes .