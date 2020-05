Une caravane de solidarité a été lancée jeudi de Naama en direction de la wilaya de Blida, à son bord 200 têtes ovines, dans le cadre des initiatives pour la prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Initiée par des éleveurs et maquignons de la wilaya de Naama, cette action exprime la dimension d'entraide et de solidarité entre le peuple algérien pour réduire les effets de la crise sanitaire du coronavirus, a souligné le wali de Naama, Medebdeb Idir en marge du lancement de cette caravane.

Cette quantité de viandes rouges a été préparée et emballée dans des camions frigorifiques de la société algérienne des viandes rouges qui a contribué à fournir la main d'œuvre pour l'abattage et le transport de ces aides vers la wilaya de Blida, en coordination avec la chambre d'agriculture et la participation de la direction des services agricoles, a-t-on indiqué.

Pour sa part, le directeur de l'action sociale, Chamkha Mohamed a fait savoir, après avoir appelé à une plus large participation des opérateurs économiques pour lancer d'autres caravanes de solidarité pour soutenir les efforts des pouvoirs publics face à la pandémie du Covid-19, que cette caravane de solidarité lancée jeudi comprend également un camion chargé de 16.000 bouteilles d'eau minérale.

Il a ajouté que la contribution effective des éleveurs de bétail de la wilaya se poursuivra par le lancement mercredi prochain d’une caravane vers diverses zones d'ombre dans la wilaya de Naama.