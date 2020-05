Douze (12) tonnes de produits alimentaires divers non conformes et sans autorisation ont été saisis à El Tarf par les services du commerce et des prix (DCP) depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris jeudi du directeur de la DCP, Omar Chaabna.

Les services de lutte contre la spéculation et la répression des pratiques frauduleuses ont saisi pas moins de 12 tonnes de produits alimentaires de large consommation, dont deux (02) tonnes de gel hydro-alcoolique non conforme et sans autorisation, a précisé à l'APS le DCP, ajoutant que l'opération entre dans le cadre du dispositif de lutte contre la fraude sous toutes ses formes.

La marchandise saisie, à l’issue des nombreuses opérations de contrôle, effectuées en étroite collaboration avec les services de sécurité et de la direction locale de la santé et la population (DSP), est estimée à environ deux millions de dinars.

Selon M. Chaabna, plus de 1.200 interventions ont été effectuées durant cette même période par les brigades de contrôle qui se sont soldées par l’établissement d’une centaine de procès-verbaux (PV), a-t-on ajouté.

Un peu plus de 20 autres tonnes de produits alimentaires variés ont été, par ailleurs, saisies et mises à la disposition des autorités locales, dans le cadre de la solidarité nationale avec les familles démunies résidant dans les zones d’ombre à traversla wilaya, a-t-on rappelé, signalant la

multiplication des actions de sensibilisation en direction des consommateurs et des commerçants, en cette période de propagation de la pandémie du Covid-19.