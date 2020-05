Les différents projets d’habitat dans les deux nouveaux pôles urbains "Ahmed Zabana" de Misserghine et de Oued Tlelat (Oran) enregistrent une reprise progressive des travaux, surtout concernant l'aménagement externe, après un arrêt dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Les travaux d’aménagement externe ont repris pour certains projets d’habitat de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) et de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) programmés pour être livrés cette année. Parmi ces opérations figurent celles des 4.000 logements sous forme de location-vente sur les sites 3 et 4 au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine.

A noter que les travaux sont achevés au niveau du site 3 et sont en cours dans le site 4, notamment pour le raccordement au réseau du gaz de ville pris en charge par Sonelgaz à 100 pour cent et le revêtement des chaussées.

Pour rappel, le site 3 qui comprend 2.000 logements, était programmé pour être livré fin mars dernier, mais l'opération d'attribution des logements à leurs bénéficiaires a été reportée en raison de l'épidémie du coronavirus.

Les travaux d’aménagement externes ont repris, notamment pour le raccordement aux différents réseaux d'AEP, d'assainissement, de gaz et d'électricité, pour 8.000 logements locatifs publics au nouveau pôle urbain de Oued Tlélat concernés par la distribution au courant de cette année.

L'opération d'attribution de ce quota d’habitat a été scindé en quatre phases. La première comprend 3.000 logements, les deuxième et troisième phases comptent unités chacune, sachant que ces parts de logement ont été programmées pour être attribuées par étapes jusqu'au mois de juillet prochain, avan tque l'opération de distribution ne soit reportée.