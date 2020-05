La Direction Générale du Budget (DGB) du ministère des Finances vient de lancer son site web (www.mfdgb.gov.dz), une plateforme numérique permettant un accès rapide à l'information et au données relatives au Budget de l'Etat.

"A l'ère où l’information défie le temps, ce site devient une exigence indispensable et un objectif incontournable, un espace d’échange de connaissance, d’expérience, d’information et de formation", écrit le Directeur générale du Budget, Faîd Aziz, dans son éditorial publié sur le site.

La page d’accueil du site comprend toute l’actualité relative au budget de l'Etat, la présentation de la DGB, ses structures, ses missions et attributions, ainsi que le code de déontologie du fonctionnaire de la Direction. La page comprend également la rubrique Budget qui offre des explications détaillées sur le budget de l'Etat ainsi qu’une large documentation dans la rubrique " Budgétheque" qui regroupe les textes législatifs et réglementaires en lien avec le Budget avec la revue "le budget en chiffre et en lettres." On y trouve également une rubrique dédiée aux réformes introduite en la matière et un espace c onsacré à la revue de la presse.

Le site web met à la dispositions de ses visiteurs une "boite à idées" qui leur permet de proposer leurs idées à la DGB, et un espace appelé "Le budget citoyen" qui vise à expliquer l'origine et la finalité des ressources publiques" avec deux autres rubriques dédiées respectivement à faire comprendre le Budget de l'Etat" et à consulter "l'évolution du Budget dans les années". Ainsi, le "budget citoyen" "est mis en avant pour que le citoyen soit en mesure de mettre son choix en perspective en regardant instantanément comment sa décision affecte le budget.

Les bienfaits de la participation citoyenne et ces nouveaux outils seront un excellent moyen pour nous de rester connectés", soutient le DGB.

Conformément aux orientations inscrites dans le plan d’action du Gouvernement, notamment celle relative à la promotion de la transparence budgétaire par la publication périodique des rapports budgétaires et financiers selon les normes internationales, la DGB s'engage, via ce site web, à publier les "différents documents, rapports et données budgétaires", promet M. Faîd.