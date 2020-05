Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a reçu jeudi un message du Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat de la République populaire de Chine, Li Keqiang dans lequel il a affirmé "sa disposition à œuvrer ensemble au renforcement des relations" entre l'Algérie et la Chine.

"Il m'est agréable de recevoir le message du Premier ministre et de faire part de ma joie pour l'arrivée d'un nouveau lot d'aides médicales offertes, il y a quelques jours, par le gouvernement chinois à l'Algérie, votre pays.

De même, le peuple chinois continuera à être constamment aux côtés du peuple algérien", a écrit le Premier ministre chinois dans son message. "La partie chinoise ne ménagera aucun effort pour apporter continuellement aide et assistance à l'Algérie en matière de lutte contre la pandémie et je suis disposé à oeuvrer de concert avec vous, au renforcement des relations sino-algériennes et au développement de la coopération entre les deux pays", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a remis, lors de la réception, avril dernier, d'un don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d'ap pareils de respiration artificielle dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (covid-19) à l'ambassadeur de Chine en Algérie un message à son homologue chinois dans lequel il lui a exprimé tout "le respect et la considération" et transmis les salutations "fortes" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Président chinois.

"Je remercie le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal fourni pour nous aider à combattre cette pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous allons triompher de ce fléau", a-t-il dit, ajoutant que ce n'est qu'une étape dans les relations entre les deux pays, qui sont des relations "privilégiées, avec un passé glorieux, un présent solide et un avenir rayonnant".

L'Algérie a reçu de la Chine depuis mars dernier plusieurs lots d'aides médicales constituées notamment de moyens de protection et d'appareils de respiration artificielle, de masques et de lunettes.