La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Khenchela a appréhendé un individu faisant objet de mandat de recherche et condamnations judiciaires allant jusqu’à 20ans de prison ferme pour des affaires de faux et usage de faux de documents administratifs, et usurpation d’identité, a-t-on appris jeudi, de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base de renseignements dénonçant une personne usurpant l’identité d’autrui pour fuir les condamnations judiciaires prononcées à son encontre, les élément de la BRI sont parvenus à l’arrestation du suspect, la vingtaine, dans une des cliniques de la wilaya de Khenchela en possession d’un dossier médical portant le nom d’une autre personne. De concert avec le instances judiciaires, il a été procédé à une perquisition dans le domicile du mis en cause, où les éléments de la BRI ont trouvé un permis de conduire original portant la photo de l’individu arrêté avec des renseignements d’une autre personne, selon la même source. L’enquête menée dans cette affaire a démontré que la personne arrêtée faisait l’objet d’une condamnation judiciaire définitive de 20ans de prison ferme pour "constitution d’un groupe de malfaiteurs", "menace et séquestration", a-t-on fait savoir. Il s’est avéré aussi, que le mis en cause était condamné à 5 ans de prison ferme prononcés par les instances judiciaires d’Oum El Bouaghi pour vol et une autre condamnation judiciaire prononcée à la wilaya d’El Oued pour "constitution d’un groupe de malfaiteurs", "usurpation d’identité", "agression et blessures volontaire et menace de mort", a-t-on ajouté. Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre du mis en cause qui a été présenté devant le procureur de la République près du tribunal de Khenchela.