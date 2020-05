Insistant sur le suivi continu des campagnes de nettoiement et d'embellissement de l'environnement initiées récemment par de jeunes bénévoles notamment depuis le confinement, M. Derra a précisé que ses services accompagnaient ces opérations "selon les moyens disponibles".

Emanant de la volonté des comités de quartiers et de jeunes bénévoles, ces campagnes de nettoiement reflète le degré de conscience des citoyens désirant vivre dans un environnement sain, particulièrement durant cette période exceptionnelle, a-t-il soutenu.

A noter que les services de l'APC de Reghaïa "ont soutenu quelques une de ces opérations", car les bureaux d'hygiène sont mobilisés pour les opérations de désinfection et d'asepsie, du fait du Covid-19. Pour ra ppel, El-Aurès était l'une des cités où des jeunes bénévoles ont mené une campagne de nettoiement général avec leur propres moyens, en procédant notamment au ramassage des ordures et au désherbage. Selon le P/APC, le bureau d'hygiène de la commune de Reghaïa est opérationnel tout au long de la semaine mais avec la moitié de ses effectifs en raison de l'éloignement du lieu de résidence et de l'absence de moyens de transport.

"L'effectif des agents d'hygiène -au nombre de 36 est nettement insuffisant pour répondre aux besoins d'une commune de 26 km2 de superficie", a-t-il déploré, reconnaissant que c'est une véritable pression, d'où la coordination avec les comités de quartiers pour mener des opérations de nettoiement. Selon la cellule d'information, les opérations de désinfection se sont poursuivies mercredi au niveau des cités Mohamed Djaafri et Ali Ghazali et de la mosquée du quartier. Le P/APC a enfin réitéré son appel au respect du confinement pour surmonter cette pandémie.