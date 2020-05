Achour Djelloul, P-dg du Groupe Serport, actionnaire majoritaire de l'USM Alger, s'est dit mercredi «favorable» à la reprise de la Ligue 1 de football, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

«Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle décision concernant le sort qui sera réservé au championnat, mais je suis favorable à la reprise de la compétition.

Il reste encore huit journées à disputer et 24 points à prendre, j'estime que nous avons les moyens de revenir et jouer le podium», a indiqué à l'APS Achour Djelloul.

Une réunion s'est tenue dimanche dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder l'éventualité de reprendre le championnat.

Cette réunion, tenue en l'absence du ministre Sid Ali Khaldi et du président de la FAF Kheireddine Zetchi, fait suite à la demande formulée par le Bureau fédéral, pour discuter du sort réservé à la compétition.

«J'ai demandé un rapport de cette réunion pour voir plus clair.

Si les pouvoirs publics estiment qu'il faudrait suspendre définitivement le championnat, nous l'acceptons sans aucun problème, mais je réitère notre position qui est celle de reprendre», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le P-dg du Groupe Serport a annoncé «la désignation de Haddi Abdelghani au poste de directeur général.

Il cumule plusieurs années d'expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise, il est juriste de formation».

Anthar Yahia a déjà entamé sa mission

Pour ce qui est du domaine sportif, le patron de l'USMA a affirmé que le nouveau directeur sportif Anthar Yahia, «signataire d'un contrat de trois ans», a déjà entamé son travail.

«Anthar Yahia est impatient de rallier à Alger et prendre officiellement ses fonctions, mais il a déjà entamé son travail, en préparant la saison prochaine.

Je lui fais entièrement confiance, et je suis persuadé qu'il va accomplir un excellent travail», a-t-il souligné.

Il s'agit de la deuxième expérience pour l'ancien capitaine de l'équipe nationale de 38 ans en tant que dirigeant, lui qui avait occupé le poste de manager général à l'US Orléans (Ligue 2 française) entre 2016 et 2019.

«Il a carte blanche dans le domaine technique de l'équipe.

Il a entamé des discussions en vue d'engager le futur entraîneur pour le prochain exercice, dont l'objectif principal est de jouer les premiers rôles».

Le groupe des services portuaires Serport est devenu l'actionnaire majoritaire de la société sportive par actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté 95% des actions du club algérois.

Propriété de l'Entreprise des travaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situation.