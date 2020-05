Le directeur sportif de l'ES Sétif (Ligue 1 ), Fahd Halfaia, a déposé jeudi une plainte contre x pour la diffusion sur les réseaux sociaux d’un enregistrement audio qui lui a été attribué sur un éventuel trucage des résultats des matchs restants du championnat national de football, apprend-on de la direction de ce club.

‘’Le président directeur général (PDG) de la société sportive par action (SSPA) «Black Eagles» du club de l’entente sportive de Sétif, a déposé officiellement une plainte contre x pour la diffusion mercredi sur les réseaux sociaux, d’ un enregistrement audio qui lui a été attribué d’une discussion supposée être tenue entre Fahd Halfaia et d’autres parties sur le truquage des résultats de quelques rencontres du championnat’’, a expliqué la même source.

La direction de l’ESS a assuré que cet enregistrement «vise la déstabilisation de l’équipe à travers Halfaia».

Cet enregistrement a été truqué, a estimé la même source, notant que Halfaia s’est engagé à œuvrer ‘’à découvrir et dévoiler l’identité du responsable de cet acte’’.

‘’L’ES Sétif a survécu à toutes l es entraves administratives de cette saison, et est sorti de la zone rouge pour se classer à la deuxième position tout en s’illustrant lors de la coupe d’Algérie, grâce au potentiel de ses jeunes joueurs et c’est ce qui explique les agissements abjects de certaines parties ’’, a conclu la même source.