Les tournois de qualification olympique (TQO) de basket-ball (masculin) se dérouleront du 29 juin au 4 juillet 2021, moins de trois semaines avant l'ouverture des Jeux de Tokyo-2020, a annoncé la Fédération internationale de la discipline (FIBA).

Les Jeux olympiques de Tokyo-2020 ont été décalés d'un an, du 23 juillet au 8 août 2021, en raison de la pandémie de Covid-19.

"Après des discussions avec le Comité international olympique (CIO), la FIBA a confirmé la reprogrammation des tournois masculins de qualification olympique du 29 juin au 4 juillet", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Les quatre derniers pays qualifiés seront donc connus à moins de trois semaines de l'ouverture des JO-2020.

Ces TQO se dérouleront au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie. Avant le report de Tokyo-2020, ils devaient se terminer le 28 juin 2020, à quatre semaines du début des Jeux.

Huit des douze participants au tournoi olympique masculin sont déjà qualifiés: le Japon en tant que pays hôte, ainsi que l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Australie, les Etats-Unis, le Nigeria et l'Iran via leur classemen t à la Coupe du monde 2019.

Chez les dames, les douze équipes qualifiées -Japon, Etats-Unis, Canada, Belgique, France, Australie, Porto Rico, Nigeria, Chine, Espagne, Corée du Sud et Serbie- sont d'ores et déjà connues, les TQO ayant pu se dérouler début février 2020, avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne bouleverser le calendrier sportif mondial.