Les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne de natation (FAN) ont décidé mercredi soir de mettre fin à la saison sportive 2019-2020, suite à la prolongation du confinement sanitaire jusqu'au 29 mai en raison de la pandémie du COVID-19.

"Considérant le calendrier des examens de fin de cycle et les nouvelles dates des rentrées scolaires et universitaires, le bureau fédéral de la FAN a décidé de mettre fin aux compétitions de natation et de water-polo pour la saison sportive 2019-2020", lit-on dans le communiqué de la FAN.

A cet effet, une commission fédérale sera installée pour étudier les dispositions règlementaires pour bien préparer la nouvelle saison sportive (règlements généraux) et les dispositions prises pour le lancement de la nouvelle saison sportive 2020-2021.

Concernant les nageurs d'élite, "l'instance fédérale fera le nécessaire en collaboration avec la commission médicale fédérale pour faciliter l'accès aux différents bassins, tout en assurant les mesures sanitaires strictes pour lutter contre le COVID- 19", conclut le communiqué de la FAN.