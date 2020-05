Un système d'archivage et de distribution en direct des données des satellites océaniques a été lancé en Chine, selon China Natural Resources News jeudi.

L'énorme système de données océaniques par satellites, développé par le Service national d'application des satellites océaniques du ministère chinois des Ressources naturelles, a reçu 838 utilisateurs enregistrés et a distribué des données à 161 organisations.

Les données de distribution ont reçu plus de 20.000 visites, indique le rapport.

Les utilisateurs peuvent consulter les archives et la distribution quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des données des satellites océaniques sur le compte WeChat du service. Le système collecte les données utiles des satellites de la série Haiyang-1, Haiyang-2 et du satellite océanographique Chine-France.