Des caméras thermiques ont été déployées à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) pour détecter à leur arrivée d'éventuels porteurs du Covid-19, a annoncé mercredi ADP, le gestionnaire de l'aéroport.

La caméra permet d'identifier dans le flot de voyageurs, après récupération de leurs bagages, les passagers présentant une température supérieure à 38 degrés, en marquant le contour du visage, flouté, d'un cadre rouge.

La température est ensuite confirmée avec un thermomètre sans contact et le voyageur conduit au service médical d'urgence de l'aéroport où son éventuelle contamination pourra être testée.

ADP a acheté 12 caméras de ce type déployées dans un cadre fixé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) "pour convaincre chacun que le transport aérien est un transport sûr", a commenté le directeur exécutif de Groupe ADP Edward Arkwright.

Le trafic aérien s'est effondré depuis le mois de mars au fur et à mesure des fermetures de frontières pour éviter la propagation du virus. A Paris, ADP a fermé l'aéroport du sud de la capitale Orly et a regroupé toute l'activité à CDG où le trafic reste extrêmement faible. Les terminaux 1, 3, 2C, 2D et 2G y ont été fermés et les vols transférés vers les terminaux 2E, 2F et 2A.

Mercredi, 8.000 passagers ont été accueillis à CDG contre 300.000 précédemment pour les deux aéroports pour une journée normale (dont 100.000 à Orly).