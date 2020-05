Les autorités turques ont procédé vendredi à l'arrestation de cinq maires qu'elles accusent d'avoir des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Les maires de Siirt, d'Igdir et de trois autres petites villes de l'est et du sud-est majoritairement kurdes de la Turquie ont été placés en garde à vue, pour des liens avec le PKK, hors la loi selon Ankara, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les maires ont en outre été "temporairement suspendus de leurs fonctions" et remplacés par des administrateurs désignés par le gouvernement, a ajouté leministère de l'Intérieur.

Les cinq maires arrêtés sont issus du Parti démocratique des peuples (HDP), principale formation prokurde en Turquie.Selahattin Demirtas, sa figure de proue et un ancien rival de M. Erdogan à l'élection présidentielle, est en prison depuis 2016.

Après des élections municipales l'an dernier, les autorités turques ont arrêté ou remplacé plusieurs dizaines de maires élus sous les couleurs du HDP dans le sud-est de la Turquie.

Selon le HDP, le gouvernement a remplacé ses maires dans 45 des 65 villes qu'il avait remportées en mars 2019.Le gouvernement affirme que le HDP est lié au PKK, ce que nie la formation.